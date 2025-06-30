«Как дома». Авиакомпания нашла способ скрыть звуки из туалетов в самолете

Голландская авиакомпания KLM нашла оригинальный способ скрыть неприятные звуки, доносящиеся из туалетов самолета. Об этом сообщает издание What's New at Jem.

Стюардесса перевозчика Эстер Стуррус сообщила в видео в TikTok, что в санузлах нового пассажирского самолета установили динамики, из которых доносится пение птиц.

«Идея состоит в том, чтобы сделать пребывание на борту более спокойным и приятным, даже в самых неожиданных местах», — рассказала она позже изданию.

Уточняется, что с лета 2024 года авиакомпания постепенно заменяет свои лайнеры Boeing 737 на Airbus A321neo. Подписчики женщины оценили новую функцию на борту. Они написали:

«Здорово, совсем как дома. У нас тоже такой звук в туалете», «В следующий полет беру с собой корм для птиц».

Ранее стюардесса назвала одежду, которую не стоит надевать в самолет. По мнению Силле Райделл из Копенгагена, на борту неуместно носить шорты и короткие топы.