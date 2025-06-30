Российские туристы рассказали, как экономят в отпуске

Большинство россиян (72% из опрошенных) заявили, что частично ограничивают свои траты на развлечения, сувениры и питание в отпуске. При этом чаще всего планируют свой отпускной бюджет жители Приволжского федерального округа, когда как в Южном округе обычно не стесняют себя в тратах, показал проведенный банком ВТБ опрос (есть у ТАСС).

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Согласно опросу, в отпуске россияне считают лишними траты на покупку сувениров (71%), спонтанные расходы на развлечения (58%), посещение переоцененных ресторанов (41%), неудачные экскурсии (32%) и аренду транспорта (15%).

Тщательнее всех планируют отпускной бюджет жители Приволжского (77%), Сибирского и Центрального (по 76%) федеральных округов. Привыкли ни в чем себе не отказывать в отпуске респонденты из Южного федерального округа (27%).

"Главными лайфхаками для экономии в отпуске россияне назвали поиск более доступных кафе и ресторанов (38%), планирование расходов до поездки (34%), а также использование скидок по программам лояльности (36%). Планируя отпуск, респонденты заранее выбирают наиболее подходящие категории кешбэка. Особенно активно кешбэк упоминали жители Уральского (36%), Северо-Западного и Приволжского округов (по 31%)", - отметили в пресс-службе ВТБ.

Согласно результатам опроса, половина опрошенных россиян обычно тратит на развлечения и экскурсии до 40% отпускного бюджета. При этом жители юга России заявили, что выделяют на это до 60% запланированных на отпуск денег. Вместе с тем около 70% опрошенных хотя бы раз были разочарованы потраченными финансами на развлечения или посещение известных достопримечательностей.

Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.