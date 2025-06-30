На "Авито Путешествиях" появился фильтр "бесконтактное заселение"

Сервис для бронирования жилья "Авито Путешествия" добавил фильтр "бесконтактное заселение", сообщает пресс-служба компании. Новая функция направлена на улучшение пользовательского опыта и позволяет отсеивать варианты в зависимости от запросов гостей.

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По данным исследования сервиса, возможность бесконтактного заселения важна для 33% пользователей, бронирующих посуточные квартиры. По популярности новый фильтр вошел в топ-4, уступив только параметрам количества комнат, кроватей и цены.

"Мы продолжаем делать "Авито Путешествия" удобнее для наших пользователей, чтобы они могли сконцентрироваться на положительных эмоциях и предвкушении путешествия, а также меньше времени тратить на формальные вещи в виде отсеивания заведомо неподходящих вариантов", - отметил директор сервиса Артем Кромочкин.

Он подчеркнул, что фильтр бесконтактного заселения доступен в более чем половине посуточных квартир во всех регионах страны.