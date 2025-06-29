Как выгоднее купить билеты на самолет

Туроператоры сообщают о рекордном падении стоимости авиабилетов в Турцию и Египет — прямые рейсы стоят от 6000 рублей в одну сторону. «Вечерняя Москва» узнала, так ли это на самом деле и с чем такое явление может быть связано.

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В интернете можно найти много историй о том, как люди улетели в Таиланд или Египет за смешные 8 тысяч рублей. По их словам, секрет в том, чтобы покупать билеты на сайтах-перекупщиках в последний момент перед рейсом. Мол, свои нереализованные билеты сайты сбрасывают за копейки, чтобы продать хоть как-то. Однако, посмотрев расценки в нескольких агрегаторах по продаже авиабилетов, корреспондент «ВМ» таких щедрых предложений найти не смог. На ближайшие два месяца стоимость билетов варьируется от 15 000 до 20 000 рублей. По словам владелицы турагентства Елены Федоровой, самая низкая стоимость авиабилетов — в туристических пакетах, которые предлагают туроператоры. А вот самостоятельно уехать за такую цену не выйдет.

— Сейчас сезон отпусков — повышенный спрос на путевки, поэтому цены не понижаются, а только повышаются, — поясняет она.

Конечно, можно пробовать мониторить билеты каждый день, в поисках дешевого варианта. И, возможно, вы улетите в Таиланд за 8 тысяч. Но вам надо и вернуться. А обратный билет уже придется брать заранее. Все-таки самолет — не поезд, и нельзя купить для себя дешевый билет с максимумом неудобств у туалета. Таких просто не бывает. Кстати, для настоящей экономии слетать в отпуск можно на отечественные курорты. Билеты в Сочи, например, можно найти всего за 8–9 тысяч рублей.

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ

Есть несколько советов, которые помогут приобрести самые дешевые билеты.

Учитывайте сезонность. Если собираетесь лететь летом по России — чем раньше, тем лучше. За рубеж — чем раньше, тем лучше. Но в Турцию — за одну-пять недель.Место вылета. Необязательно лететь из Москвы прямым рейсом. Путешествия за границу могут стать значительно дешевле, если не привязываться к конкретному аэропорту вылета или прилета. Например, из Сочи, Минеральных Вод, Волгограда есть прямые рейсы в ОАЭ и Турцию. Еще из Сочи можно улететь в Азербайджан, Египет, Казахстан, Сербию, Бахрейн, Армению. Из Иркутска — в Таиланд, Вьетнам, Китай, Монголию и на Филиппины.Приобретайте багаж сразу с билетом. Это гораздо выгоднее, чем докупать его в последний момент, — так сэкономите примерно 30 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— В лидерах среди зарубежных направлений традиционно остаются Турция и Египет. В этом году курс рубля сильно окреп, поэтому появляются лучшие предложения. Однако горящих туров из года в год становится меньше, поэтому говорить о рекордно низкой стоимости билетов не приходится.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ

Тариф и налоги

Величина тарифа зависит от экономической политики компании, класса обслуживания, протяженности маршрута, цены на топливо, сезона и спроса, а также того, в одну сторону этот билет или туда-обратно. В налоги входят обслуживание самолетов, обеспечение трансфера багажа.

Наценка компании

Затраты на производство или закупку товаров для перелета, расходы на доставку и хранение, расходы на оплату труда персонала, аренду помещений, а также прибыль компании. Также включаются расходы на маркетинг и продажи.

Сборы и таксы от аэропорта

Сюда входит плата за обслуживание самолетов и пассажиров, обеспечение безопасности и т.п.

Ваш багаж

На цену билета влияет и наличие багажа.

Риски возврата

Возвратные билеты стоят дороже, потому что авиакомпаниям невыгодно их продавать.

Величина самолета

Билеты на большие самолеты обычно ниже, ведь он вмещает больше пассажиров.

Ранее представители туристических агентств рассказали, что самыми опасными для российских туристов странами являются Египет, Турция и Таиланд. Они лидируют по количеству страховых обращений, поскольку туда ездит большой поток россиян.