Как не стать жертвой недобросовестных арендодателей жилья на курорте

Недобросовестные арендодатели, сдающие жилье летом на курорте, могут просить туристов оплатить проживание наличными, не выдавая чеки. Это помогает им избегать жалоб клиентов в случае непредвиденных ситуаций, рассказала юрист Годжаева РИА Новости.

Специалист отметила, что летом пользователи часто бронируют апартаменты не в отеле, а в жилом комплексе. Арендодатели следуют типичному сценарию, когда предложение оформляется на сайте и клиент вносит предоплату. Общение продолжается в мессенджере, где с жильцом о приезде и оплате договаривается так называемый организатор, а не сам собственник.

Момент, на которой стоит обратить внимание в этом случае, — финальный расчет на месте, подчеркивает Годжаева. Клиентов начинают просить отказаться от официальной оплаты или вовсе ее не предлагать. Здесь могут возникнуть всяческие обходные пути, наработанные арендодателями, — оплата наличными, которую оправдывают сбоями в банковских сервисах, проблемами с зачислением и другими бытовыми моментами.

Еще один метод недобросовестных арендодателей — предложение выдать чек от самозанятого, но только при условии оплаты наличными. Арендаторы в таких случаях не просто уязвимы, а фактически лишаются шанса на защиту в рамках гражданско-правовых отношений, предупреждает эксперт. Опасность непредвиденных ситуаций, например, таких как внезапное выселение, сломанная техника, споры по залогу, замена объекта размещения, требования досрочно освободить помещение, состоит в том, что у арендатора на руках нет ни договора, ни подтверждения оплаты.

Ранее эксперт по туризму Котляр назвала Турцию самой доступной страной для отдыха россиян в июле. Туры в отели категории «пять звезд» и «пять звезд deluxe» на предстоящий месяц не стали дороже, если сравнивать с июнем. Кроме того, специалист озвучила среднюю цену такого тура.