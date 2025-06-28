Эксперт рассказала, как путешествовать с маленьким ребенком на поезде

Руководитель группы маркетинга туров и наземного транспорта в сервисе путешествий Туту.ру Елизавета Акимова в беседе с RT поделилась советами для родителей, планирующих поездку на поезде с детьми до четырёх лет.

Она отметила, что для комфортного путешествия стоит выбирать нижние полки.

«Они удобнее для сна и игр. Если боитесь, что ребёнок ночью упадёт, сделайте барьер из пледа или сумки», — добавила она.

Акимова также советует запирать дверь купе изнутри в целях безопасности.

Эксперт рекомендует выбирать вагон, где нельзя ехать с животными, чтобы сделать поездку спокойнее.

«Если бюджет позволяет, выкупайте купе целиком. Благодаря скидке на детские билеты такая инвестиция в комфорт наверняка окупится».

Важно также позаботиться о питании — взять с собой проверенную еду: кашу быстрого приготовления, снеки, фруктовое пюре. Также следует уточнить, будет ли в поезде вагон-ресторан.

Кроме того, Акимова посоветовала заранее подготовить необходимые вещи.

«В сумку положите аптечку с жаропонижающим, средствами от аллергии и укачивания, раскраски и игрушки», — сказала эксперт.

Она напомнила, что для поездки по России ребёнку потребуется свидетельство о рождении.

«Одевайте ребёнка по погоде и обязательно берите с собой тёплую кофту или ветровку: в поезде может быть прохладно», — добавила собеседница RT.

Ранее в РСТ заявили, что популярность коротких путешествий выросла на треть.