Как подготовиться к походу в лес

Советы по подготовке к походу в лес дал в беседе с телеканалом «Москва 24» эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Перед тем, как пойти в лес, следует предупредить об этом близких и обозначить свой маршрут. С собой важно взять заряженный телефон, портативную зарядку и провод, флисовую кофту, дождевик, налобный фонарь, аптечку, бутылку с водой и небольшой перекус.

Кроме того, Халилов заявил о необходимости скачать офлайн-карты, чтобы в них отмечать точки маршрута и вернуться по ним обратно.

Если же человек потерялся, ему надо остаться на месте и подавать сигналы, а не пытаться найти остальных. Для обнаружения себя следует свистеть, кричать и светить фонарем. В случае, когда прогулка в лес была в одиночку и без уведомления родных, придется выбираться самостоятельно. Для этого надо прислушиваться к окружающим звукам и идти в их сторону. По словам спасателя, это могут быть шум дороги, собачий лай, звук бензопилы.

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