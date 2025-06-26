Россиянки назвали главных «крашей-путешественников»

Россиянки назвали известных персонажей-путешественников, которых они считают крашами. Своим мнением они поделились в опросе сервиса «Купибилет», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главным любимчиком женщин оказался Фродо Бэггинс из «Властелина колец» — 37 процентов хотели бы видеть рядом с собой такого скромного, но отважного мужчину, готового пройти путь до конца, несмотря на страхи.

На втором месте оказался Филеас Фогг — эксцентричный изобретатель из «Вокруг света за 80 дней», его выбрали бы в качестве компаньона 19 процентов респонденток.

Третье место (по 14 процентов) разделили сильный и благородный Геракл из древнегреческих мифов и харизматичный авантюрист с тягой к приключениям — Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря».

Ранее другой опрос показал, что большинство россиян хотели бы получать больше денег за отдых. 70 процентов респондентов оказались недовольны размером отпускных.