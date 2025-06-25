Названы соцсети, где россияне чаще всего вдохновляются на путешествия

Россияне начинают планировать путешествие не с графика отпусков, а с ленты в соцсетях и сайтов турагрегаторов, показало исследование Tiburon Research и сервиса путешествий Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Каждый десятый отправляется в поездку уже через неделю или быстрее, а решающим фактором становятся выгодные предложения и возможность взять отпуск.

При планировании путешествий россияне прислушиваются к советам друзей, родных и коллег (37%), вдохновляются отзывами и комментариями других туристов (33%), а также подборками маршрутов (28%). Перед поездкой пользователи также изучают сайты онлайн-бронирования, агрегаторы и приложения с авиабилетами, прислушиваются к рассказам знакомых (по 26%), черпают идеи из соцсетей (21%). Среди молодежи 18–34 лет таких уже 64%.

«Сегодня контент создает мечту о путешествиях, а бренды помогают построить маршрут и воплотить ее. Чаще всего материалы про путешествия ищут во "ВКонтакте" (53% голосов) — скорее всего, тут внимание захватывает визуальный контент, клипы и фото путешественников. Молодежь ожидаемо срывается в поездку "день в день" намного чаще других: в среднем только 10% путешественников начинают планировать поездку в тот же день, а среди респондентов 18–24 лет — почти каждый пятый (17%). 15% опрошенных из этой возрастной группы признаются, что готовы собирать чемодан, вдохновившись контентом в соцсетях. На втором месте по поиску тревел-контента Telegram, а у молодежи он вообще на первом месте. 64% ищут контент для путешествий там, и еще 50% во "ВКонтакте". В своих соцсетях мы видим, что интерес к тревел-контенту в Telegram также растет, особенно любят подборки мест, путеводители и опыт конкретных путешественников», — заявила Евгения Андрианова, руководитель направления СММ и инфлюенс-маркетинг в сервисе путешествий Туту.

Опрошенные признаются, что в контенте о путешествиях их больше всего привлекают красивые места (35%), природа (29%), а также редкие локации (15%).

Свыше трети россиян готовятся к путешествию за 1–3 месяца — планируют, рассчитывают бюджет, выбирают отель и маршрут. 25% отправляются в путь через месяц после появления идеи, 11% — через неделю или раньше.