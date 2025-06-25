Как изменились продажи полисов для туристов в 2025 году

Продажи полисов для путешественников в первом полугодии 2025 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страховка подешевела в среднем на 5%, до 2534 рублей. В пятерку направлений, куда туристы чаще всего оформляли полисы, вошли Шенгенская зона, Китай, Таиланд, Турция и ОАЭ. Такие выводы содержатся в совместном исследовании "Сравни" и OneTwoTrip, с которым ознакомилась "Российская газета".

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«‎Россияне стали более осознанно относиться к вопросам страхования, — полагает директор по развитию страхового бизнеса в "Сравни" Владислав Головкин. — Рост числа оформленных полисов на фоне снижения их средней стоимости говорит о том, что люди активно ищут оптимальные решения».

Чаще всего полисы в первом полугодии оформляли на поездки от 8 до 15 дней.

Статистика страховщиков подтверждает выводы исследования. По данным "Совкомбанк Страхование", общее количество оформленных полисов ВЗР для поездок в июне 2025 года выросло на 11% по сравнению с июнем 2024 года. Среди самых популярных направлений - страны Шенгена, Китай, Россия, Турция и Таиланд.

Согласно аналитике "Ингосстраха", в первом квартале продажи полисов для выезжающих за рубеж выросли почти на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. Большинство путешествующих за границу оформляют полисы на 8-15 дней. Среди дополнительных опций люди выбирают страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия. Также востребованы страхование личных вещей и страхование на случай отмены поездки.

По мнению экспертов КАПИТАЛ LIFE, самыми востребованными направлениями у российских туристов этим летом станут Турция, Китай, Вьетнам и страны Евросоюза. Также в топ популярных стран входят Грузия, Таиланд и путешествия по России. На майские праздники большинство клиентов компании, отправившихся в зарубежные поездки, выбрали страны Шенгенской зоны, Турцию и Китай. 40% туристов в мае купили страховые полисы с суммой покрытия в 50 тыс. у.е. Максимальное покрытие (100 тыс. у.е.) подключили около 2% туристов, которые посещали страны с дорогой медициной, например, Японию, Израиль и Швейцарию, или отправились в поездки по нескольким странам.

По данным OneTwoTrip, путешественники по России чаще всего выбирают Москву - на нее пришлось около трети всех бронирований авиабилетов в первом полугодии. Также популярны Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. Большинство туристов (около 75%) предпочитают останавливаться в отелях. Апартаменты выбирают 15,2%, хостелы - 2,3%.