Что делать, если ваш рейс отменили из-за форс-мажора

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о действиях на случай отмены рейса из-за форс-мажора.

«Нужно доверять официальной информации и следовать рекомендациям местных властей, которые координируют ту или иную деятельность в таких ситуациях», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, важно помнить о медицинской страховке, которую при необходимости можно продлить.

Также Горин посоветовал скачать приложение «Зарубежный помощник» на сайте МИД России.

«Оперативная связь с нашими российскими загранучреждениями поможет найти в том числе пути эвакуации», — пояснил он.

Вице-президент РСТ добавил, что туристы, которых сопровождает туроператор, более защищены по сравнению с самостоятельными путешественниками.

Ранее Дмитрий Горин рассказал, как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на цены на билеты.