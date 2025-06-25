В Росавиации предупредили о временных ограничениях в работе аэропорта Саратова

В аэропорту Саратова временно введены ограничения. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в Росавиации.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, пояснили в ведомстве.

Ранее были сняты ограничения в аэропорту Казани и Нижнекамска. Введены они были во вторник после 15 часов по московскому времени и действовали до часа ночи среды. За этот период на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, которые летели в столицу Татарстана, и еще один, который направлялся в Нижнекамск.