В Россельхознадзоре дали рекомендации по путешествиям с питомцем

Как сделать отдых с домашними животными безопасным и комфортным, рассказали специалисты Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Россельхознадзора (ВГНКИ).

Подготовиться к поездке: привить и чипировать животное

Прежде всего необходимо подготовиться к поездке на отдых. Так, собака перед выездом на природу должна быть вакцинирована от бешенства и лептоспироза. Рекомендуется сделать питомцу прививки и от других заразных болезней животных (в соответствии с видом). В частности, собак прививают от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции и парагриппа.

Что касается кошек, то их надо вакцинировать от ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении. Кроме того, животные должны быть обработаны от эктопаразитов и эндопаразитов.

"Важно, чтобы питомец был чипирован: это поможет идентифицировать его в случае потери", - говорится в сообщении ВГНКИ.

Проанализировав опыт многих путешественников, специалисты ВГНКИ подготовили идеальный "чемодан" для питомца в дорогу. В него должны войти документы (в частности, ветеринарный паспорт), лекарства (список составляется индивидуально, с учетом рекомендаций ветеринара), личные вещи - игрушки, ошейник, намордник, поводок, миски, минимальный запас воды и привычной еды, средства гигиены (перчатки, пеленки, салфетки).

Соблюдать меры безопасности на пляже

На отдыхе специалисты предостерегают от опасностей дикого пляжа. При выборе места для плавания надо избегать крутых берегов и сильного течения (уставшая собака может не выбраться самостоятельно), участков с грязной водой, острыми камнями, стеклом или мусором на дне.

Нельзя купаться животному с ранами или кожными заболеваниями. Также не отпускайте питомцев в камыши или высокую траву - там они могут подцепить инфекцию или встретиться с дикими животными.

После купания следует промокнуть шерсть четвероногого полотенцем и осмотреть уши на наличие воды. Придя домой (или в номер отеля), тщательно вымойте питомца (если он плавал в водоеме).

Не стоит гулять с собакой в период максимальной солнечной активности - с 11 до 16 часов. Для отдыха организуйте псу или коту затененное место под зонтом или тентом, обеспечьте достаточным количеством свежей воды.

Горячий песок может обжечь лапы, поэтому используйте специальную обувь или защитный крем. Кроме того, необходимо нанести специальный солнцезащитный крем на открытые участки кожи животного (солнечным ожогам особенно подвержены декоративные и короткошерстные породы).

Следить за питанием

Не давайте своим питомцам пить из луж и водоемов, советуют специалисты ВГНКИ. У животного всегда должна быть чистая питьевая вода.

Миску на отдыхе нужно регулярно мыть, а также следить, чтобы в нее не попали песок или грязь. Собаку (или кошку) следует кормить до или после прогулки, а для перекуса можно использовать лакомства.