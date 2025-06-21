Как бесплатно попасть в бизнес-зал аэропорта

Ждать посадку в аэропорту бывает утомительно, особенно если предстоит долгая стыковка или рейс задерживается. Чтобы сделать ожидание более комфортным, можно воспользоваться услугами бизнес-залов, которые есть практически в каждом аэропорту. Разбираемся, чем бизнес-зал отличается от общей зоны ожидания, какие услуги предоставляет и как туда попасть, в том числе бесплатно.

Зачем нужны бизнес-залы

Бизнес-залы (их еще называют лаунджи) — это залы ожидания повышенной комфортности, расположенные в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. В отличие от общей зоны ожидания, в бизнес-залах тихо и просторно, они оборудованы удобными креслами, там есть Wi-Fi, а посетителям предоставляются закуски и напитки.

Перечень доступных услуг зависит от уровня зала и аэропорта: некоторые лаунджи отличаются от обычных залов только наличием мягких кресел и закусок, а в других пассажирам предлагаются массажные кресла, спальные зоны, душевые кабины, игровые комнаты для детей и другие удобства. Часть сервисов входит в стоимость прохода в бизнес-зал, но за некоторые может требоваться дополнительная плата — условия зависят от конкретного зала.

Какие бизнес-залы бывают

Бизнес-залы бывают сетевыми либо принадлежат конкретным авиакомпаниям. У сетевых лаунджей могут быть договоры сразу с несколькими крупными сетями: Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, Rus Priority, Grey Wall, Every Lounge и другими. В такие залы можно попасть независимо от того, какой авиакомпанией вы летите.

Бизнес-залы, принадлежащие авиакомпаниям, могут посещать только пассажиры этих авиакомпаний. Для пассажиров, путешествующих приоритетным классом, проход в бизнес-зал входит в стоимость билета, а вот клиентам экономкласса за посещение зала придется доплатить. Собственные лаунджи в аэропортах стали открывать и крупные банки — такие залы предназначены для премиальных клиентов этих банков.

В международных аэропортах обычно бывает несколько лаунджей. Например, в аэропорту Шереметьево сейчас работают семь бизнес-залов, включая залы Alfa Оnly для клиентов Альфа-Банка и «Сбер» для клиентов Сбербанка.

Проверить наличие бизнес-зала в аэропорту можно здесь.

Условия посещения бизнес-залов

Помимо уровня комфорта, бизнес-залы различаются и по правилам посещения. Некоторые залы открыты круглосуточно, другие работают только в дневное время. Есть ограничения и по максимальному времени пребывания в бизнес-зале — обычно это период от двух до четырех часов. Чтобы продлить пребывание в лаундже, придется оплатить проход повторно.

Условия прохода в бизнес-зал зависят от того, какой сети или авиакомпании принадлежит лаундж. Для прохода в сетевые залы обычно требуется установить на телефон приложение сети, зарегистрироваться в нем, выбрать нужный зал и оплатить проход банковской картой. После этого останется только показать QR-код об оплате на входе в лаундж.

Если бизнес-зал принадлежит авиакомпании, на входе нужно будет предъявить посадочный талон. Премиальные участники программ лояльности авиакомпаний обычно имеют доступ к бизнес-залам независимо от класса обслуживания, указанного в билете. Так, участники «Золотого» или «Платинового» уровня программы «Аэрофлот Бонус» могут посещать бизнес-залы «Аэрофлота» даже по билетам экономкласса.

Как получить доступ в бизнес-зал в аэропорту

Проход в бизнес-залы ограничен. Бесплатный доступ в лаунджи предоставляется пассажирам, путешествующим приоритетным классом, статусным участникам программ лояльности авиакомпаний или владельцам премиальных банковских карт. Простые путешественники тоже могут попасть в бизнес-зал, но за деньги.

Рассмотрим основные способы пройти в бизнес-зал.

Купить билет приоритетного класса

Пассажиры бизнес-класса и других приоритетных тарифов получают бесплатный доступ к залу соответствующей авиакомпании. Так, у «Аэрофлота» право на бесплатный проход в бизнес-зал имеют пассажиры бизнес-класса и пассажиры с билетами «Эконом Максимум» и «Комфорт Максимум». Путешествующим классами «Комфорт» и «Эконом» за визит в лаундж придется доплатить.

Оплатить проход в бизнес-зал

Самый простой способ попасть в бизнес-зал — заплатить за проход. Разовый проход в лаундж обычно стоит от 2500 до 5000 рублей. Например, стоимость одного посещения бизнес-зала «Рублев» в Шереметьево стоит 3000 рублей за четыре часа с человека, а посещение лаунджа S7 Airlines в Домодедово обойдется в 3500 рублей за пять часов.

Оплатить визит в бизнес-зал можно непосредственно в аэропорту или заранее онлайн. При раннем бронировании стоимость прохода может быть ниже, поэтому стоит заранее уточнять условия посещения конкретного бизнес-зала на сайте авиакомпании или программы лояльности.

Приобрести абонемент на посещение бизнес-залов

Этот вариант подойдет тем, кто часто летает. Многие сети лаунджей предлагают абонементы на определенное количество проходов, по которым стоимость каждого прохода будет фиксированной независимо от города и аэропорта.

Например, RusPriority предлагает такие варианты годовых абонементов:

12 проходов — 48 000 рублей.

8 проходов — 32 000 рублей.

4 прохода — 16 000 рублей.

У Priority Pass тоже три варианта годовой подписки:

Standard — один проход стоит 35 долларов США, годовой взнос — 99 долларов США.

Standard Plus — десять бесплатных проходов в год, далее по 35 долларов США за визит, годовой взнос — 329 долларов США.

Prestige — неограниченное количество бесплатных проходов, годовой взнос — 469 долларов США, гостевой визит — 35 долларов США.

Оформить абонемент можно на сайте сети лаунджей.

Стать участником программы лояльности авиакомпании

Практически все авиаперевозчики предлагают собственные программы лояльности, в рамках которых пассажирам полагаются разные привилегии, в том числе бесплатное посещение собственных бизнес-залов авиакомпаний. Бесплатные проходы в бизнес-залы обычно доступны клиентам с высоким уровнем участия в программе. Например, бесплатные визиты в бизнес-залы «Аэрофлота» полагаются держателям «Золотой» или «Платиновой» карты «Аэрофлот Бонус», а в бизнес-залы S7 — участникам программы S7 Priority с «Золотым» и «Платиновым» статусом. Уровни в программах авиакомпаний присваиваются за количество полетов и накопленных бонусных миль.

При этом пассажиры, еще не достигшие высоких уровней в программе лояльности авиакомпании, могут оплачивать проходы в бизнес-залы бонусными милями.

Оформить премиальную банковскую карту

Многие банки предлагают премиальные карты с бесплатным доступом в бизнес-залы. Обычно количество бесплатных проходов в бизнес-залы по этим картам зависит от того, сколько денег владелец карты держит на счетах в банке — чем выше остатки на счетах, тем больше доступных проходов.

Вот несколько примеров премиальных карт* с бесплатным посещением бизнес-залов.

Карта/банк Стоимость обслуживания Количество проходов

«Премиальная карта СберПремьер»

Сбербанк бесплатно или 1000–7000 руб./мес.

до 6 проходов в месяц в бизнес-залы по всему миру

Black Premium

Т-Банк

бесплатно или 1990 руб./мес.

от 2 проходов в месяц в залы Grey Wall Pass и Every Lounge

Alfa Only

Альфа-Банк

бесплатно или 2990 руб./мес.

от 2 проходов в месяц в залы On Pass, Every Lounge и Only Assist

«Премиум»

МКБ

бесплатно или 1999 руб./мес.

до 8 проходов в месяц в залы Grey Wall Pass и Every Lounge

«Привилегия Mir Supreme»

ВТБ

бесплатно или 2990 руб./мес.

до 8 проходов в месяц в бизнес-залы On Pass

«Премиальная карта Mir Supreme»

Газпромбанк

бесплатно или 2990 руб./мес.

до 10 проходов в месяц в залы On Pass и Every Lounge

«Премиальная карта Мир Supreme»

Райффайзен Банк

бесплатно или 2500 руб./мес.

от 4 проходов в год в залы On Pass и Every Lounge

Premium Mir Supreme

Уралсиббесплатно или 3000 руб./мес.

от 2 проходов в месяц в залы On Pass

Банки сотрудничают с разными сетями лаунджей. Самые популярные в России — On Pass, Gray Wall и Every Lounge, но могут встречаться и другие варианты.

Якорь

Как попасть в бизнес-зал аэропорта бесплатно

Бизнес-зал — удовольствие недешевое, но есть несколько вариантов попасть туда бесплатно.

Гостевой визит. Владелец абонемента или банковской карты, дающей право на бесплатное посещение бизнес-залов, может проводить с собой гостей (обычно не более трех человек). При этом за каждого гостя у основного владельца карты списываются доступные проходы.

Бонусные предложения компаний. Авиакомпании и банки часто проводят акции и розыгрыши, в которых можно выиграть различные призы, включая бесплатные визиты в бизнес-залы. Если вы часто путешествуете, стоит внимательно следить за предложениями компаний.

Оплата милями. Программы лояльности есть практически у всех авиакомпаний. За полеты этими компаниями начисляются бонусные баллы — так называемые мили. Эти мили можно обменивать на услуги в рамках программы лояльности, в том числе на оплату проходов в бизнес-залы в аэропортах.

Как пройти в бизнес зал: главное

Бизнес-залы — это залы ожидания повышенной комфортности, в которых можно отдохнуть или спокойно поработать в ожидании вылета. В отличие от общей зоны ожидания, в бизнес-залах тихо и спокойно, там установлены удобные кресла, хорошо работает интернет, а посетителям предлагаются бесплатные закуски и напитки. В зависимости от зала могут предоставляться и другие услуги.

Проход в бизнес-залы ограничен. Их могут посещать пассажиры, путешествующие приоритетным классом, участники программ лояльности авиакомпаний или владельцы премиальных банковских карт. Простые путешественники тоже могут попасть в бизнес-зал, но за деньги.

Есть несколько способов попасть в бизнес-зал бесплатно: пройти вместе с кем-то, воспользоваться милями или бонусной программой банковской карты.

Оплатить проход в бизнес-зал можно непосредственно в аэропорту или онлайн. Планировать визит лучше заранее, так как в горячий сезон на популярных направлениях бывают очереди, а вместимость бизнес-залов ограничена.

* Тарифы и условия по картам актуальны на июнь 2025 года.

Новость