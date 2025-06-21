«Спасибо за лайфхак!» Многие туристы готовы спать в самолете на полу

Многие туристы не отказались бы поспать на полу в самолете, особенно если речь идет о дальних перелетах. Такой вывод можно сделать из дискуссии, развернувшейся в телеграм-канале «Крыша ТурДома» после публикации видео, запечатлевшего девушек, растянувшихся между креслами на одном из рейсов.

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Некоторые подписчики, конечно, возмутились:

«100% нарушение правил безопасности! Как такое допустили бортпроводники?» «Нормальный человек на полу в самолете спать не будет». «Если самолет попадет в зону турбулентности, то такое спящее тело вполне может сломать что-нибудь и себе, и окружающим, если улетит в салон», – пишут они.

Но большинство участников обсуждения отнеслись к спящим девушкам с пониманием и заявили, что с удовольствием последовали бы их примеру:

«Спасибо за лайфхак! Лучше уж на полу, чем 10 часов в кресле». «Летела 14 часов на Кубу, и такие мысли приходили очень часто: больная спина, заснуть сидя не могу. А с учетом того, что до этого уже полтора суток добиралась до аэропорта, то идея хорошая. Во время взлета и посадки и так все сидят на своих местах, в остальное время ходят по салону – это ничем не отличается от того, чтобы спать на полу». «Почему не мне это пришло в голову?! Столько бессонного и неудобного времени в кресле…»

Оказалось, что такие случаи не редкость: растянуться на полу во время длинного перелета любят арабы и индийцы, позволяют себе такое и наши соотечественники. И даже члены экипажа:

«Сам видел несколько раз на дальних рейсах, как стюардессы спят во весь рост на кухне». «С подобными ситуациями часто сталкивалась, когда летала бортпроводником. Мы пассажирам запрещали так делать, но они ругались и все равно ложились». «Мы так в Мале летели: тетеньки в тяжелом люксе тоже пытались прилечь, бортпроводники их уговаривали, а потом снимать начали. В итоге все-таки усадили». «Мы как-то летели 11 часов на “Азуре”, мне с ростом 155 см было жутко неудобно, а мужики двухметровые вообще сидеть не могли. Половину полета бродили, а потом так же улеглись за последними креслами. Никто на них косо не смотрел, разве что завидовали».

Однако представители авиаотрасли категорически не советуют повторять такой опыт: это небезопасно как для самих спящих, так и для других пассажиров. Как справедливо отметили подписчики «Крыши ТурДома», есть риск получить травму во время турбулентности. Причем существует такое явление, как турбулентность ясного неба, когда «воздушные ямы» возникают без видимых признаков, в этих случаях предупредить и разбудить никого не успевают. В случае нештатной ситуации лежащий на полу может затруднить эвакуацию и поставить под угрозу безопасность всех находящихся в самолете. Наконец, это негигиенично: несмотря на то что после каждого рейса проводится уборка, на полу скапливаются пыль, микробы и аллергены.

Кстати, многие авиакомпании запрещают такой вид отдыха в своих правилах поведения на борту, и нарушителям грозят неприятности.