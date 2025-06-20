Опрос показал, как туристы относятся к финансовым подушкам в путешествии

Большинство российских туристов предпочитают иметь в путешествии определенный финансовый резерв на случай непредвиденных ситуаций. Например, среди 4,5 тыс. подписчиков «Крыши ТурДома», участвовавших в опросе, таких 75%. Весь вопрос в размере этого резерва и его форме.

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Оказалось, что запас денег для того, чтобы продлить проживание или купить новые билеты на обратную дорогу, есть только у 35%. Кто-то закладывает на эти цели двойную стоимость билета и цену недельного размещения в отеле, но многие ориентируются на сумму в 1–1,5 тыс. долларов или евро на человека. Причем эти средства необязательно иметь в виде наличной валюты. Вполне возможно на счетах в рублях: в случае необходимости всегда можно купить билеты и оплатить отель картой на российских агрегаторах.

40% наших подписчиков путешествуют с минимальным резервом средств. А 13% либо отправляются в путь без запаса, либо тратят на отдыхе все. «Зачем с собой брать резерв, если есть риск, что могут украсть? Сейф в номере, к великому сожалению, не гарантия, что деньги не пропадут». «Если пакетный тур, то все будет хорошо. Туроператор в любом случае вывезет обратно», – рассуждают сторонники такого подхода.

Опытные путешественники и эксперты турсферы считают, что подобным образом можно путешествовать только в Турцию и именно в рамках пакетных туров. В других случаях, особенно на дальнемагистральных направлениях, запас должен быть всегда.

К примеру, на Мальдивах часто возникают проблемы с обратным трансфером: когда море штормит, с островов не выбраться ни на лодке, ни на гидросамолете – приходится продлевать проживание, переносить вылеты и так далее.

Впрочем, некоторые туристы уверены, что рассчитывать только на деньги – неправильно.

«Главное иметь палатку, спальник, туристический коврик и небольшую кастрюльку – это сохраняет нервы, а иногда и жизнь», – советуют бывалые путешественники. «Нормальная авиакомпания, запас средств, иностранная карта, хорошая страховка и умение искать информацию», – делятся рецептом беспроблемного отдыха другие.

Ранее TourDom.ru писал, что россияне, застрявшие за границей из-за отмен рейсов ближневосточных перевозчиков, жалуются на нехватку денег.