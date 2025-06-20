Специалист ответила, каких животных не готовы перевозить ряд авиакомпаний

Когда отправляетесь с животным за границу, изучите правила страны въезда, потребуется прививка от бешенства и чип, рассказала в беседе с RT Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту».

«Обратитесь в ветеринарную клинику или государственную ветстанцию, чтобы сделать чип, прививки, обработку от паразитов и получить ветпаспорт. Проверьте, чтобы у учреждения была аккредитация для выдачи международных ветеринарных документов. Для поездки по России обычно нужен ветеринарный паспорт и прививка от бешенства. Но в некоторых регионах могут попросить и справку формы №1», — отметила эксперт.

Она добавила, что обычно перевозчики разрешают перевозить кошек, собак, птиц и других животных.

«Но, например, некоторые авиакомпании не готовы перевозить брахицефалов — собак и кошек с приплюснутой мордой — из-за риска проблем с дыханием. До покупки авиабилетов позвоните в авиакомпанию и уточните, пропустят ли любимцев в салон», — отметила собеседница RT.

По её словам, животных перевозят либо в салоне самолёта под впереди стоящим креслом, либо в багаже.

«Также у некоторых авиакомпаний доступна услуга перевозки на соседнем кресле. Какой бы способ перевозки вы ни выбрали, питомцу нужна переноска, а сопровождать его должен совершеннолетний пассажир. Размеры переноски и допустимый вес животного устанавливает авиакомпания», — добавила Долгих.

Отмечается, что провоз животного платный, за исключением собак-поводырей — и они, как правило, летят в салоне самолёта без переноски, но в наморднике.

«Подтверждение перевозки собаки-поводыря тоже нужно заранее получать в авиакомпании», — заявила она.

Как напомнила эксперт, перед полётом за границу или в некоторые регионы России нужно пройти ветеринарный контроль в аэропорту.

«Это лучше сделать за сутки до путешествия. Так вы сэкономите время, а также избавите любимца от лишнего стресса перед полётом. Прошли ветконтроль, зарегистрировались, оплатили провоз животного (часто это можно сделать на стойке регистрации) — можно идти на посадку через зелёный коридор. Если животное летит не в салоне, отправляйтесь к стойке, где сдают негабаритный багаж», — добавила специалист.

Перед полётом она посоветовала убедиться, что клетка хорошо закрыта, снять с животного шлейку, написать его кличку и свои контакты на контейнере.

«Обеспечьте питомца водой, а вот от еды он, скорее всего, откажется. Покормите животное минимум за восемь часов до начала путешествия, а с собакой обязательно погуляйте. Если вы раньше не давали животному успокоительные, не стоит экспериментировать перед полётом. Положите в переноску вещь, которая пахнет вами и домом, или любимую игрушку», — заключил эксперт.

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