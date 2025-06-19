Что взять с собой в поход: чек-лист от опытного путешественника

Разбираемся, как правильно собрать рюкзак на один-три дня или на неделю.

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Тёплое время года – самый подходящий момент для организации похода. Неопытные путешественники часто задаются важным и очень справедливым вопросом – какие вещи взять с собой, а что оставить дома? Постараемся разобраться во всех тонкостях подготовки походного рюкзака.

Как правильно собрать сумку в поход?

Борис Пустовойтов, сооснователь тревел-агентства NEVEREND, путешественник:

«После сотен километров по самым разным климатам и высотам у меня появился очень чёткий подход: в походе вы должны быть автономными, но не перегруженными. Брать с собой нужно только то, что работает. И быть готовыми к любым условиям, а не надеяться, что «пронесёт».

Главное правило – лучше взять меньше, чем больше. Весь груз вам предстоит нести на своих плечах. Поэтому не стоит перегружать спину и добавлять дополнительную сложность в передвижения.

Следующее правило: все вещи должны быть упакованы в гермопакеты или зип-локи: еда, техника, одежда, аптечка. Эти предметы могут стать непригодными при попадании влаги, так что простое действие позволит избежать неприятных последствий.

Важное правило: тяжёлое располагайте в рюкзаке ближе к спине и к центру, лёгкое – вверх и по краям. Так вам будет комфортнее нести вещи.

Самые необходимые вещи

Для короткого похода

Начнём с короткого похода, который длится один-три дня. Ниже список необходимого.

Рюкзак объёмом около 40 л. Лучше выбрать лёгкий, обязательно с поясным ремнём и вентилируемой спиной. Комфорт здесь важнее вместительности, поэтому опирайтесь в первую очередь на него.

Лучше выбрать лёгкий, обязательно с поясным ремнём и вентилируемой спиной. Комфорт здесь важнее вместительности, поэтому опирайтесь в первую очередь на него. Обувь. Выбирайте треккинговую. Даже в лёгком походе без перепадов высот. Ботинки обеспечат фиксацию и защиту от влаги. А значит, будет меньше травм и дискомфорта.

Выбирайте треккинговую. Даже в лёгком походе без перепадов высот. Ботинки обеспечат фиксацию и защиту от влаги. А значит, будет меньше травм и дискомфорта. Вода. Рассчитывайте минимум 1,5 л в день на человека, лучше взять с собой гидратор (питьевая система для рюкзака), так вы точно не останетесь без воды.

Рассчитывайте минимум 1,5 л в день на человека, лучше взять с собой гидратор (питьевая система для рюкзака), так вы точно не останетесь без воды. Перекусы и еда. О них поподробнее расскажем ниже.

О них поподробнее расскажем ниже. Налобный фонарь. Этот инструмент обязателен в любой зоне и в любое время года.

Этот инструмент обязателен в любой зоне и в любое время года. Нож или мультитул. Это универсальный и компактный инструмент, пригодится в самых сложных ситуациях.

Это универсальный и компактный инструмент, пригодится в самых сложных ситуациях. Базовая аптечка. Антисептик, пластыри, обезболивающее, антигистаминные, индивидуальные препараты. Пренебрегать этим пунктом нельзя, ведь на природе в шаговой доступности нет ни аптек, ни медицинских центров, а внезапную аллергическую реакцию лучше предотвратить сразу.

Антисептик, пластыри, обезболивающее, антигистаминные, индивидуальные препараты. Пренебрегать этим пунктом нельзя, ведь на природе в шаговой доступности нет ни аптек, ни медицинских центров, а внезапную аллергическую реакцию лучше предотвратить сразу. Дождевик или пончо. Даже если прогноз показывает солнце, не стоит забывать, что всё может очень быстро поменяться.

Даже если прогноз показывает солнце, не стоит забывать, что всё может очень быстро поменяться. Средства личной гигиены. Зубная щётка и паста, влажные салфетки, мини-мыло. Конечно, не стоит сметать в рюкзак половину ванной комнаты, но самое необходимое стоит взять.

Зубная щётка и паста, влажные салфетки, мини-мыло. Конечно, не стоит сметать в рюкзак половину ванной комнаты, но самое необходимое стоит взять. Треккинговые палки (по желанию). Они особенно полезны при неровном рельефе или наличии подъёмов. Это оборудование позволит облегчить путь.

Для длительного похода

Для пешего похода, который будет проходить неделю и более, список стоит пополнить ещё несколькими вещами.

Палатка. Выбирайте её исходя из климатической зоны. Лучше приобретать проверенные модели: изучите отзывы покупателей, посмотрите обзоры.

Выбирайте её исходя из климатической зоны. Лучше приобретать проверенные модели: изучите отзывы покупателей, посмотрите обзоры. Спальник по сезону. Тут также стоит изучить отзывы и опираться на погодные условия. Рекомендуем выбирать с запасом по температуре комфорта.

Тут также стоит изучить отзывы и опираться на погодные условия. Рекомендуем выбирать с запасом по температуре комфорта. Коврик (пенка или надувной). В долгом походе добавит комфорта во время сна, обеспечив теплоизоляцию и удобство.

В долгом походе добавит комфорта во время сна, обеспечив теплоизоляцию и удобство. Горелка, газ и посуда. Такой набор необходим сразу для нескольких пунктов – питания, гигиены и терморегуляции.

Такой набор необходим сразу для нескольких пунктов – питания, гигиены и терморегуляции. Фильтр или таблетки для воды. Особенно актуален этот пункт на автономных маршрутах. Питьевая вода – очень важный ресурс.

Особенно актуален этот пункт на автономных маршрутах. Питьевая вода – очень важный ресурс. Одежда по слоям: термобельё, затем утепляющий слой (флис, пух), сверху – мембрана. Проверенная и универсальная схема. При выборе одежды ориентируйтесь на климатические и погодные условия.

термобельё, затем утепляющий слой (флис, пух), сверху – мембрана. Проверенная и универсальная схема. При выборе одежды ориентируйтесь на климатические и погодные условия. Пауэрбанк или солнечная панель. Потребуются для зарядки телефона, GPS, фонаря.

Потребуются для зарядки телефона, GPS, фонаря. Запас еды и перекусов. Нужно рассчитывать на каждый день в походе и на один резервный день.

Есть ещё несколько вещей, которые нужно брать в зависимости от климатической зоны и сезона.

В горах: перчатки, бафф, солнцезащитные очки. Даже летом там возможны снегопады, так что подбирайте одежду с умом.

перчатки, бафф, солнцезащитные очки. Даже летом там возможны снегопады, так что подбирайте одежду с умом. В лесу: репелленты от клещей и насекомых, плотная одежда с длинными рукавами.

репелленты от клещей и насекомых, плотная одежда с длинными рукавами. В пустыне: головной убор, солнцезащитный крем, лёгкая светлая одежда.

Зимой или в межсезонье важнее всего защита от влаги и ветра. Не переоценивайте тёплую, но неветрозащитную одежду.

Неочевидные вещи, о которых многие забывают

Как мы говорили выше, очень важно подбирать снаряжение с учётом климатической зоны и времени года. К примеру, на вулкане Охос-дель-Саладо в Южной Америке днём жара, а ночью резко холодает. Если не учесть эту особенность, можно поставить под угрозу не только свой комфорт, но и безопасность.

Из часто недооцениваемых путешественниками вещей можно отметить ещё несколько.

Скотч. Эта простая канцелярская принадлежность может оказаться спасением. Намотка на флягу или трек-палку, экстренный ремонт, герметизация и упаковка – всё это можно надёжно склеить скотчем.

Эта простая канцелярская принадлежность может оказаться спасением. Намотка на флягу или трек-палку, экстренный ремонт, герметизация и упаковка – всё это можно надёжно склеить скотчем. Паракорд или тонкий тросик. Не займёт много места, но пригодится для сушки вещей, подвеса еды и фиксации.

Не займёт много места, но пригодится для сушки вещей, подвеса еды и фиксации. Сандалии, кроксы. Такая сменная обувь нужна, чтобы ноги отдыхали в лагере.

Такая сменная обувь нужна, чтобы ноги отдыхали в лагере. Микрофибровое полотенце. Его главное преимущество в компактности и скорости высыхания.

Его главное преимущество в компактности и скорости высыхания. GPS-трекер и спутниковый телефон. Связи в местах для похода чаще всего нет, так что такое оборудование – вопрос безопасности в удалённых районах.

Какую еду лучше брать с собой?

Главное правило питания в походе – не брать ничего скоропортящегося и громоздкого. Важно оптимизировать рацион и продумать его на каждый день.

В короткий поход (один-три дня) подойдут снеки, орехи, батончики, сушёные фрукты, хлебцы. В длительный лучше всего взять с собой тушёнку или вяленое мясо, лёгкие крупы, бульонные кубики, специи. Так вы сможете пополнять запасы энергии.

Витамины – очень важный пункт, особенно при длительной нагрузке и ограниченном рационе, но не стоит покупать и пить их бездумно. Проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы.

Вещи, которые оказываются ненужными

Хороший рюкзак – тот, в котором «работает» каждая вещь. Всё остальное – балласт, лишь добавляющий нагрузку и усложняющий путь.

Большой объём одежды. Нужны один рабочий комплект и сухая сменная одежда. Во время похода вас меньше всего должна волновать привлекательность вашего образа, главное – позаботиться о комфорте.

Нужны один рабочий комплект и сухая сменная одежда. Во время похода вас меньше всего должна волновать привлекательность вашего образа, главное – позаботиться о комфорте. Полноразмерная косметика. Средства личной гигиены нужны, но литровые банки шампуня точно станут лишними. Купите специальные мини-наборы или небольшие ёмкости для переливания косметики.

Средства личной гигиены нужны, но литровые банки шампуня точно станут лишними. Купите специальные мини-наборы или небольшие ёмкости для переливания косметики. Большой набор гаджетов. Поход – способ оторваться от цифровой реальности и отдохнуть. Сконцентрируйтесь на окружающей вас природе, ведь посидеть в планшете и посмотреть фильм можно и дома.

Поход – способ оторваться от цифровой реальности и отдохнуть. Сконцентрируйтесь на окружающей вас природе, ведь посидеть в планшете и посмотреть фильм можно и дома. Несколько видов еды «на выбор» без расчёта. Никто не запрещает брать снеки и любимые вкусняшки (если они, конечно, не скоропортящиеся), но не перегружайте рюкзак десятками батончиков.

Никто не запрещает брать снеки и любимые вкусняшки (если они, конечно, не скоропортящиеся), но не перегружайте рюкзак десятками батончиков. Обувь «на всякий случай», если она не подходит по задаче. Одного-двух комплектов обуви достаточно для базового пешего похода без изменения климатических условий. Для каждой следующей пары обуви нужно чёткое обоснование.

Иногда оставить какие-то вещи дома гораздо нужнее, чем брать их с собой. Поход – это не спорт и не борьба, а способ быть ближе к себе, к природе, к тишине. И чем внимательнее вы относитесь к каждой детали – от фонарика до спальника, тем больше энергии останется на главное: единение с собой и природой вокруг.