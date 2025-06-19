Перечислены способы сэкономить на питании в поездке

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала, как оптимизировать бюджет в путешествии, чтобы не переплачивать за еду в ресторанах и при этом не потерять в качестве питания. Для этого, по её словам, стоит продумать стратегию питания.

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Например, при наличии кухни часть блюд можно готовить самостоятельно вместо ежедневных посещений ресторанов, отметила она в беседе с газетой «Известия».

Также сэкономить позволяет покупка продуктов в местных супермаркетах, а не в туристических местах.

«Важно помнить, что цены в заведениях рядом с достопримечательностями часто завышены. Иногда достаточно отойти на пару кварталов в сторону, чтобы найти кафе с такими же блюдами, но по более адекватным ценам», — добавила Матвеева.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в беседе с НСН рассказала, что Краснодарский край удерживает лидерство среди регионов по бронированию отдыха с детьми.