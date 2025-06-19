Эксперты предупредили о мошеннических схемах на зарубежных курортах

Россияне рассказали о мошеннических схемах на популярных курортах зарубежья. Чаще всего туристов обманывают при обмене валюты.

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Как сообщает krsk.aif.ru, туристам предлагают присоединиться к чату, где местные подробно расскажут, как и где можно обменять российские рубли. Один из способов – перевести деньги на российский номер телефона, после чего курьер привезет наличные в местной валюте. При этом туриста уговаривают перевести сразу крупную сумму, чтобы не вызывать курьера несколько раз.

В результате, поддавшись уговорам, туристы остаются без российских рублей и местной валюты.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты ЦБ советуют покупать валюту в людных туристических местах или в отделения местных банков. Снимать наличные лучше в банкоматах, которые стоят в офисе банка, крупном торговом центре или отеле. Там мошенникам трудно установить на банкомат нелегальное оборудование для кражи данных карт».

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно использовать схему с фальшивыми сайтами, которые имитируют ресурсы страховых компаний и визовых центров. Также турист из России рассказал, что в Польше смог расплатиться в магазине рублями.