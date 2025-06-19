Эксперт заявил, что покупка авиабилета с iPhone будет дороже, чем с Android

Транспортные билеты, приобретаемые через iPhone, могут быть на 5-7% дороже по сравнению с покупками, совершаемыми с помощью устройств на базе Android. Об этом со ссылкой на внутреннее исследование «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов.

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По словам эксперта, конкретная разница в цене варьируется от одного тревел-сервиса, к другому. Кроме того, на формирование цены билета для пользователя влияет не только операционная система смартфона, но и ряд других факторов. В частности, направление путешествия, класс билета и время суток, выбранное для поиска билета. Но в целом преобладает парадигма, согласно которой средний чек у пользователей iPhone выше, чем у пользователей Android.

«Цена также может меняться в зависимости от региона, из которого заходит пользователь в приложение. Платформы ориентируются на собственную экономику и формируют предложения с учетом платежеспособности людей в конкретном месте и спроса в нем», – добавил Требухов.

Для определения региона и формирования цены сервисы используют различные идентификаторы устройства пользователя. В частности – IP-адрес смартфона.