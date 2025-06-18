Туристка показала необычные способы бронировать шезлонги и вызвала споры

Российская туристка показала необычные способы постояльцев отеля бронировать себе шезлонги с раннего утра и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик она разместила на своей странице @kate.broker в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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«Как же раздражают людишки, которые занимают лежаки с 6 утра и уходят дальше досыпать. Я всегда скидываю полотенца с лежака, если нет рядом свободных», — заметила автор видео.

На записи она показала, что отдыхающие оставляют на шезлонгах кепки, панамки, полотенца, детские куклы и другие личные предметы.

В комментариях юзеры разделились во мнениях: некоторые поддержали недовольство россиянки, другие же посчитали, что бронирование лежаков не запрещено.

«Кто вам мешает делать то же самое?», «Безобразие! Выкидывайте и все», «Убираете вещи с лежаков и говорите, что это сделали сотрудники отеля», — писали пользователи.

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.