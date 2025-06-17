Россиянин засудил авиакомпанию, которая дважды теряла его багаж

Необычный антирекорд установил во время вояжа в Африку известный путешественник из Рязани Владимир Рязанцев: за одну поездку его багаж потеряли дважды! В итоге любитель заграничных вояжей подал иск в столичный мировой суд на авиакомпанию.

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Как стало известно «МК», Рязанцев попал в неприятную ситуацию в декабре 2024 года во время поездки в экзотическую Эритрею. Это страна на востоке Африки, в 1993 году отсоединившаяся от Эфиопии и получившая независимость. В списке посещений Рязанцева уже 160 государств, и в последнее время он специализируется на Африканском континенте, так что загадочную Эритрею турист не мог обойти стороной. Лететь туда предстояло через Каир авиакомпанией Egypt Air. Увы, по пути чемодан пассажира потеряли, он опоздал на стыковочный рейс в столицу Эритреи Асмару и, соответственно, к началу тура.

Чемодан россиянину вернули лишь спустя трое суток. Все это время Рязанцев обходился без личных вещей и лекарств. Но самое удивительное, что на обратном пути в Москву та же авиакомпания вновь потеряла чемодан путешественника! Его вернули опять же через три дня, но настолько помятым, что необходимый в поездке аксессуар пришлось выбросить. Раздосадованный двумя подряд потерями турист подал иск в мировой суд участка №199 района Кунцево с требованием компенсировать стоимость чемодана и выплатить моральный ущерб в размере 35 тысяч рублей.

Судья согласился с требованиями истца, правда, снизив на 10 тысяч размер компенсации морального вреда.