Стюардессы назвали самые раздражающие действия пассажиров самолета

Многих стюардесс раздражает, когда пассажиры самолета заказывают горячие напитки во время полета, который длится меньше часа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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По словам бортпроводниц, на разнос напитков в этом случае у них есть только около получаса, при этом время в полете ограничено. Кроме того, к неприятным привычкам они отнесли привычку снимать одежду и обувь.

«В замкнутом пространстве запах может стать настоящим испытанием для всех рядом. А некоторые еще и ходят в туалет босиком — это уже чистый кошмар с точки зрения гигиены», — говорится в сообщении.

Стюардессы добавили, что отсутствие обуви на ногах может привести к негативным последствиям в экстренной ситуации, потому что в ходе эвакуации пассажирам не хватит времени надевать ее.

Стюардесса из США Шер Даллас до этого призвала пассажиров отказаться от использования туалетной бумаги во время полета. В своих соцсетях она объяснила, почему это может быть небезопасно. Она подчеркнула, что на туалетной бумаге могут оставаться капли жидкости, что вызывает сомнения в ее гигиеничности.