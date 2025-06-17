Стюардессы назвали самые раздражающие действия пассажиров самолета

Pravda.Ru: многих стюардесс раздражает привычка снимать обувь во время полета
Многих стюардесс раздражает, когда пассажиры самолета заказывают горячие напитки во время полета, который длится меньше часа. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По словам бортпроводниц, на разнос напитков в этом случае у них есть только около получаса, при этом время в полете ограничено. Кроме того, к неприятным привычкам они отнесли привычку снимать одежду и обувь.
«В замкнутом пространстве запах может стать настоящим испытанием для всех рядом. А некоторые еще и ходят в туалет босиком — это уже чистый кошмар с точки зрения гигиены», — говорится в сообщении.
Стюардессы добавили, что отсутствие обуви на ногах может привести к негативным последствиям в экстренной ситуации, потому что в ходе эвакуации пассажирам не хватит времени надевать ее.
Стюардесса из США Шер Даллас до этого призвала пассажиров отказаться от использования туалетной бумаги во время полета. В своих соцсетях она объяснила, почему это может быть небезопасно. Она подчеркнула, что на туалетной бумаге могут оставаться капли жидкости, что вызывает сомнения в ее гигиеничности.