Как правильно спланировать отпуск с ребенком

К путешествию с ребенком важно правильно подготовиться, чтобы все получили удовольствие от поездки. Об этом в беседе с изданием Daily Moscow рассказал travel-эксперт Тариел Гажиенко.

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При выборе направления важно учитывать возраст и интересы юного путешественника - малышам подойдут спокойные пляжные курорты и парки развлечений с минимумом рисков, а детям постарше могут понравиться музеи и нацпарки. Следует заранее составить подробный маршрут с учетом времени на дорогу и отдых. Кроме того, не нужно планировать слишком много активностей на день, чтобы ребенок не переутомился.

С собой нужно взять достаточно одежды по погоде, головные уборы, солнцезащитный крем и купальные принадлежности. Всегда должна быть аптечка с жаропонижающим, обезболивающим, антигистаминным, средством от укачивания, средством от диареи, антисептиком, бинтом и пластырем.

Прибыв на место, необходимо дать ребенку время на адаптацию, знакомить его с новыми впечатлениями постепенно.