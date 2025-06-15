Как сделать отдых в Абхазии комфортным

В летний сезон 2025 года Абхазия демонстрирует устойчивый рост туристического потока из России. С начала весеннего периода наблюдается значительное увеличение числа отдыхающих, что свидетельствует о сохранении положительной динамики.

Республика привлекает российских туристов благодаря своим природным ресурсам, включая живописное морское побережье, благоприятный климатический режим и уникальные природные ландшафты.

Однако, в целях обеспечения комфортного и безопасного отдыха, эксперты рекомендуют учитывать ряд аспектов при планировании поездки.

Лара Ковалькова, специалист в области туризма, предоставила информацию о специфике поездки в Абхазию. Гражданам Российской Федерации не требуется оформлять визу для посещения республики, что упрощает процедуру пересечения границы. Для въезда необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина РФ.

В период пиковой туристической активности возможны значительные скопления людей на пограничных пунктах, поэтому рекомендуется планировать пересечение границы в утренние часы, чтобы минимизировать время ожидания.

На территории Абхазии действуют услуги роуминга для российских операторов мобильной связи, однако стоимость услуг может быть высокой. В связи с этим, рекомендуется приобретение местных SIM-карт непосредственно по прибытии. Для предотвращения рисков мошенничества рекомендуется приобретать SIM-карты исключительно в официальных торговых точках или салонах связи.

В республике Абхазия в качестве платежного средства принимаются российские рубли. Использование банковских карт может вызывать затруднения из-за ограниченного количества терминалов, принимающих карты, на территории республики.