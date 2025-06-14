Что делать, если вы застряли за границей без денег

Россияне, которые застряли за границей из-за отмен рейсов ближневосточных перевозчиков, жалуются на нехватку денег. Форс-мажор застал некоторых врасплох: к концу отдыха все потрачено, возможности самостоятельно купить билет или продлить проживание в отеле нет.

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Эту проблему «ТурДому» подтверждают туроператоры.

«Например, на Мальдивах быстро организовать вывоз сложно. Туристам проще самим найти апарт-отель и дождаться нового рейса, но не у всех есть запас денег», – рассказала Яна Муромова, заместитель гендиректора Anex.

По ее словам, туроператор не снимает с себя ответственности, но наличие собственных средств дает туристам больше уверенности и свободы. Например, можно оплатить расходы и по возвращении подать на компенсацию.

Финансовая подушка особенно необходима тем, у кого перелет со стыковкой – отмена одного сегмента может серьезно усложнить возвращение домой. В редакцию поступило обращение, которое это иллюстрирует. Как написала нам подписчица, ее клиенты должны вылетать завтра в 8 утра из Таиланда в Шарджу и далее в Екатеринбург. В туроператоре TEZ TOUR им сказали, что из-за отмены рейсов в РФ придется задержаться в Паттайе на пять дней. Но туристов это не устроило. Денег, чтобы самостоятельно покрыть все допрасходы и найти другой вариант у них не оказалось. В итоге на помощь пришел турагент.

«Через пять дней война может не закончится ещё. Агент все решила: купила нам билеты по другому маршруту и забронировала отель. Она у нас молодец и мы ей очень благодарны», – объяснила туристка.

Судя по первым результатам опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», туристов, которые на отдыхе тратят все до копейки, немало – этот вариант ответа выбрали порядка 13%. Однако абсолютное большинство все же выезжает за границу, имея хотя бы минимальный резерв.