С какими недугами можно получить путевку в санаторий

Отдохнуть в санаториях можно по программе ОМС, при этом не обязательно быть серьезно больным или перенести операцию — спектр заболевания для выделения путевки довольно широкий. О том, кому положено оздоровление, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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Основания для выдачи путевки прописаны в Приказе Минздрава №281Н, в нем, например, указаны нарушения сна, мигрень, неврозы, заболевания глаз, варикозное расширение вен и гастрит. При наличии заболевания из списка нужно обратиться к терапевту, пройти медобследование и по его результатам — врачебную комиссию, которая решит, положено ли оздоровление в санатории.

Путевки выдаются вне зависимости от возраста. В некоторых регионах отправиться на отдых могут и беременные. Федеральные и региональные льготники претендуют на отдых в санатории вне очереди и зависимости от острой необходимости оздоровления. Кроме того, некоторые санатории и медцентры делают скидки определенным категориям граждан, передает Российская газета.

Те, кто лечится по программе ОМС, получают больничный лист, дающий освобождение от работы. Некоторые категории льготников могут добраться до места оздоровления бесплатно. Федеральные льготники также могут получить денежную компенсацию вместо путевки.

Никита Чаплин напомнил, что в регионах правила предоставления путевок могут различаться. Тем не менее не стоит бояться возможных трудностей с их получением — санатории укрепляют здоровье и помогают отвлечься от повседневных забот.

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