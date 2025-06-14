Что взять с собой в поход: неочевидное, но полезное снаряжение

Лето — время походов на природу. Побродить по лесам и горам, пройти по рекам Пермского края со всей России съезжаются тысячи туристов. Есть среди них опытные, а есть и новички. Многие пермяки просто любят выбраться в лес — на день или два за грибами или на рыбалку. В любом даже небольшом походе нужно соблюдать правила безопасности и иметь при себе необходимое снаряжение. Если про компас, спички и заряженный телефон с оффлайн-картами, кажется, знают все, то есть и несколько полезных вещей, о которых задумается не каждый. Набор неочевидного снаряжения для похода — в обзоре URA.RU.

© unsplash

Антисептик

Личная гигиена в условиях похода важна как никогда. Подхватить инфекцию от грязных рук в дали от населенных пунктов и больниц реально опасно для жизни. При этом вода не всегда будет поблизости в вашем походе, чтобы помыть руки в любой момент. Более того, бывает, что запас воды у вас ограничен, и вы весь объем, необходимый для питья и приготовления еды несете на себе. Тратить драгоценный ресурс для умывания — непозволительная роскошь. Поэтому банальный антисептик, к которому все привыкли за время пандемии коронавируса, спасет вас.

Гелевый антисептик на спирту можно использовать как топливо. Он хорошо горит, а значит с его помощью можно разжечь влажные дрова. Опытные туристы утверждают, что если вылить содержимое бутылька в небольшую емкость, то горящего антисептика хватит, чтобы вскипятить кружку воды.

Тальк или детская присыпка

Промочить обувь и ноги в походе — дело простое. На маршруте может идти дождь, вы наступите в лужу или придется переходить в брод мелкий ручей или болотистую местность. А быть может у вас просто потеют ноги, а на улице еще и жара. Влажная кожа подвержена мозолям. Из-за этого вам может быть как минимум неудобно, как максимум — вы занесете заразу в кровоточащую мозоль, что может окончится плачевно. Тальк или любая детская присыпка — мощные абсорбенты — помогут вам держать кожу ног в сухом состоянии. Стоит дешево, весит немного, а пользы особенно при длительных переходах принесет массу.

Кстати, потертости в пешем походе могут появиться не только на стопах. Плечи натирают лямки рюкзака, внутреннюю сторону бедра — неудобное белье и штаны. Везде, где чувствуете потливость и признаки натирания — смело используйте тальк.

Гигиеническая помада

Если многие женщины без помады вообще не выходят из дома, то мужчины часто забывают, что она не только украшает, но и спасает губы от сухости и растрескивания. Губы могут сохнуть от ветра, пота и солнца или, наоборот, холода. Гигиеническая помада спасет от этих неприятностей.

Изотоник

Любой поход — это большая физическая нагрузка для организма. Летом в жару пеший турист потеет в любом случае. С потом из организма выходит не только жидкость, но и необходимые минеральные соли. Чтобы восстановить водно-солевой баланс используйте изотоники — их часто применяют марафонцы. Эти добавки в воду помогут сохранить выносливость, избавят от жажды. Важно — изотоники противопоказаны людям с сахарным диабетом и рядом других заболеваний. Поэтому непременно изучите инструкцию и посоветуйтесь со своим врачом перед тем, как брать их в поход.

Пинцет

В разгар активности клещей, которых в Пермском крае множество, пинцет в походе становится незаменимым инструментом. Если клещ уже впился в человека, а до травмпункта многие километры пути, то извлечь его надо самостоятельно — пинцетом это делать очень удобно. Также с помощью пинцета можно аккуратно достать, например, занозу. Оставлять даже самую маленькую деревяшку или колючку под кожей не советую — рана может загрязниться, воспалиться, загнить. Итог — полная неработоспособность конечности.