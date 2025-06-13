На что может рассчитывать турист с расширенным страховым полисом

Отправляясь на отдых за рубеж, многие из нас в первую очередь думают о пляже, море и новых впечатлениях. Но и о заботе о собственной жизни забывать не стоит. Это еще раз подтверждает целая серия произошедших за последнее время резонансных случаев с российскими туристами, у которых за границей возникали сложности с оплатой лечения в Турции, транспортировки пациента из Таиланда, репатриации из Индонезии. В этих и других подобных ситуациях главная проблема в том, что туристы приобретали базовый, самый дешевый вариант страховки, а при самостоятельной поездке в страны, где полис не обязателен, вообще не имели страховой защиты. В преддверии сезона отпусков редакция TourDom.ru уточнила, какие преимущества дают расширенные программы страхования и во сколько это обойдется.

Страховка в турпакете

Туристы обычно не обращают внимания на особенности страхового полиса, который по умолчанию входит в состав турпакета. При этом туроператоры публикуют правила по базовой страховой программе. В них расписаны лимиты по медицинским и иным услугам, в том числе по транспортировке больного и репатриации тела в случае смерти застрахованного.

У Anex для турпакета в Турцию обязательная страховка предусматривает ответственность в 40 тыс. долларов с франшизой в 30 долларов, такие же условия и для Египта. При поездке в Таиланд каждый турист может рассчитывать на страховое покрытие в 50 тыс. евро с франшизой 30 евро.

Туроператор Fun&Sun предлагает несколько комплексных программ страхования с ценами от 31 евро за 21 день: риски и лимиты по ним расписаны в таблицах в разделе страхования. Покрытие медицинских расходов для всех вариантов составляет 50 тыс. евро.

На сайте туроператора Библио-Глобус есть форма подбора полиса для самостоятельной поездки. В частности, на 15 дней отдыха в Турции стандартная страховка обойдется в 1342 руб. на персону при страховой сумме в 40 тыс. евро. Для Египта это будет стоить 766 руб. при покрытии до 40 тыс. долларов, а для Таиланда – 1531 руб. за сумму в 50 тыс. долларов. Все тарифы предусмотрены без франшизы.

Когда стандарта мало

Для уверенности, что в случае болезни или травмы за рубежом расходы на лечение не разорят, предусмотрительные туристы увеличивают размер страхового покрытия и количество рисков. Целесообразно оплачивать дополнительные опции при активном отдыхе и увлечении спортивными занятиями, где больше всего вероятность получить травмы. Полисы с более высоким уровнем страховых лимитов выгодны и при наличии хронических заболеваний.

Один из последних примеров нехватки денег по страховке произошел в Египте: турист попал в госпиталь из-за болезни почек и воспаления печени. Перед пациентом встал вопрос о медицинской транспортировке в Россию, однако по договору страхования ему полагалось лишь 10% от стоимости санитарного авиарейса. Также недостаточными оказались и лимиты на медицинские расходы. У родственников же в наличии нескольких миллионов рублей не было.

Из доступных вариантов – приобрести полис со страховой суммой в 100 тыс. евро. В частности, при поездке в июне в Турцию, Египет и Таиланд страховка на 15 дней стоит 4284 руб. на туриста по расширенной программе в филиале РСО «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». Она включает 21 опцию, среди которых лимит в 100 тыс. евро распространяется на амбулаторное и стационарное лечение, хронические заболевания и аллергию, бесплатно будут лечить даже с солнечными ожогами. Такое же покрытие предусмотрено для возвращения застрахованного и его сопровождающего, а при смерти – останков. В перечне есть и оплата поисково-спасательных мероприятий.

Если выбрать у этого же страховщика комплексную программу за 7,5 тыс. руб., то там предусмотрены выплаты до 5 тыс. евро за лечение травм и заболеваний при алкогольном опьянении. А лимит при преждевременных родах составляет 100 тыс. евро. Риски при опасных развлечениях до такой же суммы будут компенсированы при наличии полиса за 11,5 тыс. руб.

Пакет с покрытием в 100 тыс. долларов на базовые риски у страховой компании ВСК обойдется в 2355 руб., а если запланировано побывать в аквапарке, заняться аквааэробикой и другими активностями или спортом, то стоимость страховки возрастает.

У СК «Т-Страхование» полис с обеспечением до 100 тыс. евро без франшизы отличается по цене на 15 дней в июне в разных странах. При выборе спокойного отдыха в Турции – это от 2848 руб., Египте – от 4855 руб., а при поездке в Таиланд – от 5156 руб. В страховку включены медицинские и транспортные расходы, лечение травм при занятиях той же аквааэробикой, йогой, пилатесом.

Гибкий подход к страховке

В страховых компаниях туристы могут выбирать индивидуальную защиту по экстремальным рискам в дополнение к базовым медицинским и другим опциям. Например, в СК «Согласие» при страховке в 100 тыс. евро для путешественника в возрасте 45 лет полис для Турции при спокойном отдыхе обойдется от 1,6 тыс. руб. За риски катания на аквабайке и сплаве по рекам придется заплатить от 9,3 тыс. руб., а при спуске на зиплайне надо приготовить за страховку от 33 тыс.

Полис для Таиланда без активного времяпрепровождения стоит от 4 тыс. руб. При подводном плавании его цена возрастет до 11,3 тыс., а если подстраховаться при катании на гидроцикле – до 24 тыс. руб. Для отдыха на пляжах Египта страховщик предлагает полис от 1,8 тыс. руб. за 2 недели, а при условии занятий дайвингом – в 3 раза дороже.

Большинству туристов хватает страховки, предусмотренной в турпакете, чтобы компенсировать затраты при лечении вирусных инфекций, перегреве и пищевом отравлении, незначительных травм. А для любителей острых ощущений и отдыхающих из группы риска по состоянию здоровья лучше заранее уточнить особенности полиса, чтобы сэкономить сотни тысяч и миллионы рублей при страховых случаях.