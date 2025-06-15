Эксперт рассказала, как вернуть деньги за невозвратный билет

Многие пассажиры считают, что если билет куплен по невозвратному тарифу, то вернуть за него деньги невозможно, но это не всегда так, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в беседе с "Прайм", существуют ситуации, при которых даже за такие билеты можно получить компенсацию.

По словам эксперта, право на возврат стоимости невозвратного билета закреплено в ряде нормативных актов: в Воздушном кодексе РФ, Законе «О защите прав потребителей», а также в правилах железнодорожных и авиаперевозок.

Например, если поездка не состоялась из-за болезни пассажира или его близких родственников, то перевозчик обязан вернуть деньги. Для этого нужно предоставить медицинские справки, подтверждающие заболевание, которое сделало поездку невозможной.

Если отмена поездки связана со смертью члена семьи, к заявлению о возврате прикладывают свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство. В таких случаях возврат средств осуществляется за вычетом понесенных перевозчиком расходов.

Кроме того, если рейс был отменен или сильно задержан по вине перевозчика, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, независимо от тарифа. Это же правило применяется при изменении расписания, класса обслуживания или других значимых условиях поездки.

Юрист также напомнила, что деньги возвращают, если поездка сорвалась из-за чрезвычайных обстоятельств: природных катастроф, закрытия границ, введения режима ЧС или других непреодолимых сил. Основанием здесь служит статья 401 Гражданского кодекса РФ.

А личное желание отказаться от поездки не является причиной для возврата денег. Однако в некоторых случаях, если пассажир оформляет возврат заранее, можно вернуть часть суммы, например, сборы или налоги.

Главное, по словам эксперта, вовремя подать заявление и приложить все необходимые документы, чтобы воспользоваться предусмотренными законом возможностями возврата.