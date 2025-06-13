Турэксперт Логачёв дал советы по выбору гостиницы

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Коммерческий директор компании VIZANT GROUP, управляющей курортом LES Art Resort Денис Логачёв дал рекомендации по выбору гостиницы.

Турэксперт дал советы по выбору гостиницы
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В беседе с Life.ru эксперт отметил, что высокий рейтинг гостиницы не гарантирует качественного отдыха и даже престижный отель может разочаровать путешественника.

«Поэтому грамотный разбор оценок позволит заранее составить верное впечатление и предотвратить возможные неприятности», — сказал Логачёв.

По словам специалиста, объективное представление о месте размещения дадут развёрнутые обзоры с фотографиями и подробностями, а не малоинформативные комментарии, перегруженные восклицаниями и жалобами.

Также следует изучить реакцию администрации гостиницы на критику туристов — формальные ответы или полное игнорирование свидетельствуют о безразличии к мнению гостя.

«При этом о высоких стандартах обслуживания говорят оперативная реакция и погружение в суть проблемы, которую стремятся решить, а не просто принести свои извинения», — добавил эксперт.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что бронь номерного фонда в отелях и гостиницах республики превысила 50%.