Какие документы нужны для путешествия с животными

Перевозка домашнего животного за границу представляет собой настоящий квест: необходимо собрать гору документов и провести уйму времени в ветклинике. На деле же подготовка может пройти намного проще. О том, какие документы нужны для перевозки животных за границу рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«Во время путешествия по России для питомца достаточно ветеринарного паспорта с отметкой, о проведенной вакцинации против вируса бешенства, которая действует в течение одного года», – напомнили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что при выезде за границу необходимо провести дегельминтизацию питомца, чипировать его в ветеринарной клинике, а также важно, чтобы у питомца была вакцина против бешенства.

Кроме того, некоторые страны имею право запросить дополнительную вакцинацию от различных инфекций. После проведения всех процедур следует обратиться в службу по ветеринарному надзору и получить ветеринарное свидетельство формы № 1. Ветеринарный паспорт вместе со свидетельством нужно предоставить в пункте пропуска через государственную границу непосредственно перед полетом.

На основе всех документов специалист оформит сертификат формы № 5а на английском языке, с которым уже можно путешествовать. Этот сертификат действителен 90 дней.