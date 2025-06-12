Заработала цифровая платформа с идеями маршрутов для семейного отдыха

Ко Дню России портал "Грамота.ру" запустил цифровую платформу проекта "Край родной". Это образовательная программа для дошкольников и учеников 1-4 классов, которая знакомит детей с историей, географией и культурой родного края. Рассказывает об образе жизни, занятиях и традициях в разные эпохи. Проводит параллели между прошлым, настоящим и будущим.

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Родители могут найти на платформе интервью с педагогами, писателями, политиками и другими известными личностями, а также интерактивную карту России с цифровыми профилями регионов.

"Любовь к стране всегда начинается с любви и уважения к своей малой Родине. Чем раньше дети начинают изучать родной край как часть России, его культуру и традиции, тем прочнее будет фундамент, на котором строится гармоничная и социально ответственная личность", - отметил основатель проекта, руководитель научно-образовательного союза "Родное слово" Константин Деревянко.

Он также отметил, что на новой цифровой платформе кр.рф полно отличных идей для познавательных семейных и школьных путешествий по регионам нашей страны.