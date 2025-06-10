Пассажирка самолета рассказала, как превратить экономкласс в первый

Пассажирка самолета назвала способ превратить экономкласс в первый и восхитила подписчиков
Пассажирка самолета Singapore Airlines назвала простой способ превратить экономкласс в первый и восхитила подписчиков в соцсетях. На ее публикацию обратило внимание издание PYOK.
Путешественница и предпринимательница Дженнифер Лю принесла с собой на борт хрустальный бокал и попросила стюардесс наполнить его вином. Бортпроводницы охотно согласились подыграть ей, предоставив напиток бесплатно. Пользователей восхитила уловка девушки.
«Это восхитительно!», «Блестяще, правда», «Надо будет попробовать», — писали юзеры.
© Lenta.ru
Ранее пассажир авиакомпании Ryanair пронес на борт самолета весь багаж в ручной клади бесплатно с помощью одного прибора. Его видеоролик в социальных сетях вызвал споры.