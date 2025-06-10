«Уральские авиалинии» разрешат привозить из путешествия больше багажа

Туристам, которые любят заниматься шопингом в путешествиях, попытались облегчить жизнь: у «Уральских авиалиний» появился спецтариф «эконом-буст». Его особенность в том, что, покупая билет туда с оплаченным багажом до 23 кг, обратно можно вернуться с чемоданом весом до 32 кг.

© tourdom.ru

Тариф доступен для пассажиров прямых регулярных рейсов по России, а также в Турцию, ОАЭ и Китай. Мы проверили, выгодно ли это туристам на примере маршрута Москва – Стамбул. Если отправиться на недельку на берега Босфора в середине июня, то round trip «Уральскими авиалиниями» по тарифу «буст» обойдется в 38,5 тыс. руб. Это чуть дороже, чем обычный эконом с 23-килограммовым багажом в обе стороны – 36,6 тыс.

Сравним с другой ситуацией: если на обратном пути вы обнаружите, что не умещаетесь в стандартный вес багажа в 23 кг, то придется доплачивать за перевес. Тот, кто поймет это заранее (не позднее 24 часов до рейса), потратит 30 долларов. По сегодняшнему курсу это примерно и есть разница между обычным экономом и бустом. Если же перевес выявят на стойке регистрации, то выложить придется 50 долларов. В этом случае и получится сэкономить, но немного – всего пару тысяч рублей. На внутрироссийских рейсах история аналогичная.

И, разумеется, в любом «выгодном предложении» всегда есть «подводные камни». Так, несмотря на указанное в релизе направление Турция воспользоваться тарифом «эконом-буст» не получится на перелетах в Анталью, так как здесь у «Уральских авиалиний» только чартеры, а на них опция не распространяется. Кроме того, перевозчик заявил возможность увеличенного багажа на рейсах в ОАЭ. Правда, самих рейсов на официальном сайте компании на ближайшие 3 месяца обнаружить не удалось, а в службе поддержки пассажиров нам сообщили, что они «технически отсутствуют».

А на осенних рейсах в Дубай, которые есть в системе онлайн-бронирования «Уральских авиалиний», пока что «эконом-буст» в списке тарифов не наблюдается.

Есть и другие нюансы: оформить билеты по тарифу «эконом-буст» можно лишь на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании.