Чего нужно избегать при планировании отдыха, чтобы не нарваться на мошенника

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ призвало граждан воздержаться от приобретения туристических услуг и авиабилетов у сомнительных туркомпаний и частных лиц. Соответствующее предупреждение опубликовано в «Вестнике Киберполиции России»

В ведомстве отметили, что в преддверии праздников активность мошенников резко возрастает. Уже фиксируются фишинговые рассылки о якобы положенных государственных выплатах в мессенджерах. Кроме того, эксперты прогнозируют увеличение числа случаев использования дипфейков и обмана в сфере туризма.

Чтобы избежать потери денег и личных данных, в МВД рекомендуют игнорировать сообщения от незнакомцев, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать вложения из неожиданных писем. Также не следует передавать посторонним коды авторизации, реквизиты банковских карт, паспортные данные, логины и пароли.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин сообщил о новой волне мошеннических атак, связанных с авиаперевозками. Злоумышленники рассылают пассажирам фальшивые уведомления об отмене рейсов, возврате средств или необходимости доплаты за багаж. В письмах содержатся ссылки на поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы авиакомпаний, где жертв просят ввести конфиденциальную информацию.