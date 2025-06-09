Названы преимущества апартаментов перед отелями

При выборе между отелем и апартаментами не стоит обращать внимание исключительно на цену проживания: тот или иной вариант жилья будет удобнее в зависимости от цели поездки, состава путешественников, личных привычек и так далее. Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, рассказала «Газете.Ru», когда больше подойдут апартаменты, а когда все же стоит выбрать отель.

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«По нашим данным, большинство россиян бронируют номера в отеле — зачастую это связано с устоявшимся мнением, что это наиболее комфортный вариант для отпуска. Однако это далеко не всегда так, и в ряде случаев жить в апартаментах удобнее», — объясняет она.

Апартаменты — это небольшие, полностью оборудованные квартиры, в которых обычно есть удобства, отсутствующие в отелях. Например, кухня с набором необходимой техники и стиральная машина. Часто в апартаментах несколько отдельных комнат. А значит, они прекрасно подходят для длительных поездок и путешествий всей семьей, когда возникает необходимость готовить, работать в тишине и в целом жить согласно своим правилам. В апартаментах легче создать привычную домашнюю обстановку и уют. При этом пылесосить или менять постельное белье не придется: в стоимость обычно включена регулярная уборка.

Апартаменты выигрышнее и в поездках с животными: часто проще найти квартиру, в которую пускают с домашним питомцем, чем подходящую гостиницу.

Многие считают апартаменты отличным вариантом для проживания с детьми, однако здесь все зависит от возраста ребенка и целей на отдых.

«Иногда удобнее забронировать отель с детским меню и анимацией, в других же случаях возможность самостоятельно готовить еду и регулярно стирать одежду может оказаться важнее», — заявила она.

При этом отели идеальны для коротких путешествий, командировок, ночевок в дороге и туров по незнакомым странам. Сервис, который предоставляют отели, — завтраки, ежедневная уборка и возможность в любое время обратиться за помощью к кому-то из сотрудников — часто незаменимы в поездках.