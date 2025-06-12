Что важно знать перед арендой машины в путешествии, чтобы не переплатить

Аренда машины в поездке — это свобода и комфорт. Вы не зависите от транспорта и можете ехать, куда захотите. Но на практике всё не так просто. Вместе с ключами можно получить массу проблем: скрытые платежи, неожиданные списания, лишние траты. Свобода за рулём, плата после отпуска: как аренда авто оборачивается ловушкой — об этом подробнее на сайте Туристас.

Базовая страховка включена, но покрывает далеко не всё. Даже с расширенной страховкой за царапину вы можете заплатить. А некоторые компании и вовсе навязывают свои полисы — без них авто не дают.

Франшиза и залог становятся неприятным сюрпризом: сотни или тысячи евро замораживаются на карте, а при повреждении часть денег спишут, даже если вы не виноваты. Бывает, что и после возврата авто вам приходит счёт — за «новую» царапину. Поэтому важно фотографировать машину со всех сторон до и после аренды. Также возможны штрафы за опоздание, грязный салон, неполный бак или превышение лимита пробега.

Чтобы не испортить отпуск, оформляйте страховку заранее, читайте договор, платите кредиткой и всё фиксируйте. Внимательность поможет сэкономить деньги и нервы.