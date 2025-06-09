Эксперты рассказали, что должно насторожить при онлайн-оформлении тура

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что на фоне роста мошеннических схем в высокий туристический сезон рекомендуется быть особенно внимательными при бронировании туров онлайн.

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«Мы настоятельно советуем перед оплатой проверить туроператора в реестрах Минэкономразвития и "Турпомощи", а также тщательно изучить сайт — подделки часто содержат ошибки. Например, цифры вместо букв в названии, неестественно низкие цены или изменённый дизайн. Кроме того, важно убедиться, что у компании есть юридические данные (ИНН, адрес, контакты)», — рассказали в ассоциации.

Специалисты отметили, что в ассоциацию «Турпомощь» уже поступал ряд обращений по поводу мошенничества.

«Жертвы мошенников действительно обращаются за помощью, особенно когда сталкиваются с поддельными сайтами — клонами известных туроператоров. Сейчас, на фоне начала летнего сезона, мошенники активизировались, предлагая "горящие туры" с огромными скидками. Туристам стоит насторожиться, если сайт имеет резкие цветовые отклонения от официального, содержит грамматические ошибки, предлагает нереалистичные скидки (70—90%) или не имеет реальных отзывов», — объяснили RT.

Также россиянам рассказали, какую информацию турфирма вправе запросить при онлайн-оформлении, а что должно насторожить.

«При оформлении тура онлайн турфирма вправе запросить паспортные данные, контакты и информацию о платеже. Но требование перевести предоплату на карту физлица или криптокошелёк — явный признак мошенничества. Важно всегда заключать договор и сохранять чеки, а при малейших сомнениях лучше позвонить и уточнить информацию в ассоциации или у официальных представителей отрасли», — заключили в «Турпомощи».

Ранее планирующим отдых за рубежом дали советы по организации безопасной поездки.

Подробнее — в материале RT.