Медицинские ловушки на курортах: как не переплатить за лечение за границей

Многие уверены: с туристической страховкой можно не переживать — помощь окажут. Но в реальности медицинская помощь за границей может обернуться дорогим и неприятным сюрпризом. Особенно это касается курортных стран вроде Египта, Таиланда и Мексики, где процветают частные клиники, ориентированные не столько на лечение, сколько на заработок. Туризм под капельницей: медицинские ловушки на курортах - об этом подробнее на сайте Туристас.

Пациенту могут навязать лишние процедуры или завысить цены в несколько раз. Нередко туриста направляют в такую клинику «по совету» персонала отеля или таксиста, за что те получают вознаграждение.

После осмотра и лечения выясняется, что страховка якобы не действует, и оплату просят внести сразу. Турист, растерянный и уставший, нередко соглашается, чтобы поскорее уехать. Даже при наличии хорошей страховки подобные ситуации возможны, если клиника не сотрудничает с вашей страховой компанией.

Чтобы избежать ловушки, стоит заранее уточнить список партнёрских медучреждений, сохранять контакты страховой и не соглашаться на лечение без её одобрения. Все бумаги и чеки нужно сохранять. И помнить: в чужой стране осторожность важна даже при визите к врачу — не все они думают о вашем здоровье.