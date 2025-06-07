После очередной кражи в Турции туристам дали совет по хранению валюты

После публикации о краже из номера в Movenpick Resort Antalya Tekirova в Турции в редакцию поступил еще один сигнал – на этот раз претензия предъявлена отелю Voyage Belek 5*.

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«У моих туристов пропала 5 июня крупная сумма в валюте!» – написала турагент Ольга Свечникова.

По ее словам, деньги (около 10 тыс. долларов) лежали в чемодане и исчезли накануне выезда из отеля, о чем злоумышленникам наверняка было известно. Туристы написали заявление в полицию, а в отеле «разводят руками».

Редакция отправила запрос в Voyage Belek, но и так понятно, что доказать, были ли деньги в чемодане и действительно ли они украдены, вряд ли возможно. Хранить ценности лучше в сейфе, который есть в каждом номере. Проблема в том, что и это не может на 100% уберечь от краж.

Злоумышленники уже знают, что карты российских банков не работают за границей, поэтому многие туристы из нашей страны вынуждены брать с собой на отдых наличные. Это становится фактором риска. Турагенты в чате «Курилка ТурДома 2.0» рекомендуют не прятать деньги в чемоданах. Лучше оформить карту иностранного банка или же сдавать наличные в сейф на ресепшен отеля – так надежнее.