Эксперты рассказали, что необходимо взять с собой в автопутешествие

Наступило время отпусков, и многие отправляются в путешествия на автомобилях. Telegram-канал «Объясняем.РФ» составил список необходимых вещей для автопоездки.

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В первую очередь необходимо позаботиться о документах и деньгах, как указано в сообщении. Не лишним будет проверить наличие паспорта, свидетельства о рождении детей, полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также полиса ОСАГО.

Рекомендуется сделать копии документов на телефоне или флешке на случай их утери. На некоторых курортах могут не принимать карты, поэтому также важно запастись наличными разного номинала.

В обязательном порядке нужно проверить автомобильную аптечку. Кроме минимального набора, установленного Минздравом, стоит взять с собой жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистамины, средства для желудочно-кишечного тракта, перекись водорода и йод, а также лекарства от хронических заболеваний, не забыв при этом проверить срок годности всех медикаментов.

В пути понадобятся гаджеты и навигационные устройства. Также туристы часто забывают брать с собой зарядные устройства для смартфонов. Полезно также иметь заряженный пауэрбанк. В автомобиле должен быть видеорегистратор и адаптер для зарядки устройств.

Можно взять с собой дорожные карты и атласы для автомобилистов, а при поездке большой компанией на нескольких машинах — рации. Если в путешествие взяли ребенка, то еще понадобится автокресло (обязательно для детей до 12 лет). Чтобы развлечь малыша в дороге, следует запастись игрушками и мини-играми, а при необходимости — подгузниками, пеленками и детским питанием.

Если планируется путешествие с животным, понадобятся: ветеринарный паспорт с данными о прививках, складные миски для корма и привычный корм, одноразовые пеленки и пакеты для уборки, специальное автокресло или ремень безопасности, защитные гамаки и накидки на сиденья от грязи и шерсти, а также игрушки.

Важными пунктами в списке будут оборудование и инструменты для автомобиля, шторки на окна, солнцезащитные очки, запас бутилированной воды, дорожный холодильник, складные стулья и туристические коврики, влажные салфетки и мусорные пакеты, говорится в публикации.

В прошлом году Черное море стало самым популярным направлением для автопутешествий у россиян. Опрос, проведенный ко Дню автомобилиста, показал, что в 2024 году 53 процента участников отправились в автомобильные путешествия по России. Наиболее востребованными направлениями стали Краснодарский край — 18 процентов, Санкт-Петербург — 14 процентов и Крым — 2 процента.