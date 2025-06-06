Психолог рассказала, как можно бюджетно отдохнуть

Обычно психологи говорят, что в отпуске важно сменить местность, получить новые впечатления. Если сейчас путешествия и отдых на море не по карману, выход все же есть.

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Как сделать свой отпуск полноценным, рассказала к. м. н., врач гинеколог-эндокринолог, клинический психолог, реабилитолог Мария Коновалова.

«Главное ожидание от отпуска — мозг «отпустит» тревоги и расслабится, перезагрузится. Для этого необязательно ехать в премиальные СПА-комплексы или шикарные отели на море. Три важных правила для успешного восстановления от рабочего стрессового напряжения — продолжительный сон, инфодетокс, «удивление» мозга. Да, наш мозг надо все время удивлять для разрыва устойчивых нейронных связей, поддерживающих тревожные мысли. Но удивлять важно не новой информацией», - сообщила эксперт aif.ru.

Психолог отметила, что, летом, например, можно удивить свой мозг прополов грядки для удовольствия, перекрасив забор, скосив траву. И для этого необязательно покупать дачу, можно напроситься к друзьям.

Лето также является хорошим временем для походов выходного дня.

Коновалова сообщила, что какой бы вид отдыха вы ни выбрали этим летом, надо полностью исключить или сильно ограничить пользование интернетом и соцсетями. Стоимость недельных программ оздоровления, в которые входят скромное проживание, разгрузочное питание и сдачу телефона на хранение, достигает 300 тыс. руб., отметила психолог. Можно обеспечить себе отдых от гаджетов бесплатно в палатке в ближайшем лесу или «у бабушки в деревне».

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