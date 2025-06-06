Эксперт рассказал, что нужно делать перед бронированием отелей в Турции

Туристический сектор страны испытывает трудности из-за затяжного экономического кризиса.

Высокая инфляция и снижение доходов населения вынуждают отельеров экономить на персонале и услугах, что сказывается на качестве отдыха.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил автор Telegram-канала «Турция — это» Иван Стародубцев.

«Турция — страна, которая проживает непростые экономические времена. Если сравнивать их цены и российские, то в Стамбуле, Анталии или в Анкаре в два-три раза дороже, при том что доходы у турецкого населения далеко не такие же, как в Москве или Санкт-Петербурге. Динамика вниз идёт на протяжении нескольких лет. Инфляция начала зашкаливать ещё в 2018 году. Очень тяжёлая экономическая ситуация — это не может не влиять на туристический сектор. Отели трясёт. В условиях тотальной нехватки денег они пытаются экономить на всём: на персонале, на шведском столе. Надо внимательно смотреть отзывы, прежде чем выбирать гостиницу».

Ранее в Турции выразили надежду на увеличение турпотока из России. Власти республики ожидают, что в этом году её посетят семь миллионов путешественников из нашей страны.

Это будет означать полное восстановление рынка до уровня допандемийного 2019 года, заявил журналистам посол Турции в Москве Танжу Бильгич. На пресс-конференции он уточнил, что в прошлом году в стране отдохнули 6 млн 700 тысяч туристов из России. Дипломат отметил, что сейчас уровень бронирований отелей на летний сезон превышает показатели того же периода 2024-го.