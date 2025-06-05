Велотурист рассказал, как правильно подготовиться к путешествию

Велотурист Евгений Салтыков из Тулы описал наиболее важные пункты правил, которые помогут сделать путешествие незабываемым.

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По словам мужчины, подготовка к очередной поездке занимает у него около месяца. Маршрут продумывается до мелочей, чтобы не упустить ни одного интересного объекта в дороге.

- Заранее стараюсь определять места ночевок, куда можно поставить несколько палаток, потому что ездим мы группой и нужен большой участок, - передает слова путешественника "Тульская служба новостей".

Перед стартом необходимо очень тщательно осматривать и ремонтировать велосипед.

- Также нужно иметь минимальное снаряжение - ремнабор для велосипеда, заплатки для колес, запасную камеру, навигатор и прочее. Не следует забывать про аптечку,- добавляет велотурист.

Вопрос с водой у группы решается, как правило, по мере прохождения маршрута. Но, по словам Евгения, степные, засушливые участки, где вообще нет цивилизации, приходится проходить с запасом пятилитровок. Каждый участник экспедиции перевозит с собой приготовленную баклажку.

На глухих локациях, если случилась травма, велосипедисты придерживаются сразу нескольких стратегий - кто-то ожидает попутки, вторые пытаются дозвониться в МЧС.

Если связь полностью отсутствует, то часть группы отправляется за помощью.

- В подобных местах при проблемах иногда приходится досрочно завершать маршрут. Нужно быть осторожными, спасатели не всегда могут приехать быстро, - подытожил Евгений.

Ранее мы писали про самарского путешественника, который планировал летом пересечь всю Россию.