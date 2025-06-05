Что делать, если ребенок заболел перед вылетом на курорт

Головную боль подкинула жизнь семейным туристам, собирающимся в Турцию, – у ребенка буквально за сутки до вылета появилось подозрение на ветрянку. Заболевание очень распространенное и заразное. Что делать в этой ситуации и можно ли избежать финансовых потерь? И что будет, если болезнь проявится уже в пути. Редакция TourDom.ru в начале летнего сезона обратилась с этими вопросами к экспертам.

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Представители страховых компаний прокомментировали ситуацию, в которой рискуют оказаться семьи с маленькими детьми, собирающиеся на отдых. Если характерные для ветрянки высыпания на теле или другие внешние проявления болезни обнаружатся в аэропорту вылета, туристам могут отказать в посадке на рейс, предупреждает директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева. При выявлении в отеле, по прилете на курорт, если не всю семью, то как минимум ребенка с матерью отправят на карантин в отдельный номер – отдых будет испорчен.

За рубежом расходы на лечение можно будет возместить по страховке для выезжающих за границу, в России – воспользоваться полисом ОМС. Нужно также учитывать, что, если срок карантина в отеле на иностранном курорте превысит продолжительность тура, страховщики, как правило, оплачивают билеты на родину на новые даты вылета только ребенку и одному взрослому, при этом расходы на дополнительное пребывание в гостинице покрывают лишь в рамках определенного лимита – не исключено, что туристам придется доплачивать.

Наиболее разумный вариант для семей с маленькими детьми – заранее позаботиться о страховке от невыезда. Ее оформляют не позже чем за 5 дней до запланированного тура, поясняет гендиректор Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев. При обнаружении признаков ветрянки лучше отказаться от поездки. Это не только забота о членах собственной семьи, но и социально ответственное поведение, ведь больной ребенок на курорте может заразить окружающих, тогда карантин и испорченный отдых будет грозить всем отдыхающим в отеле. Нелишне также поинтересоваться у своего турагента или туроператора возможностью и условиями переноса тура на более поздние даты.

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