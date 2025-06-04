Эксперт рассказала, как вести себя на пляже

Переодеваться на пляже при всех, завернувшись в полотенце, громко включать музыку и устраивать шикарный пикник – это дурной тон. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась эксперт по этикету Екатерина Богачева.

© Сетевое издание m24.ru

Она напомнила, что на пляж люди приходят отдыхать, поэтому необходимо максимально постараться им не мешать.

"Не стоит громко разговаривать по телефону или включать музыку на всю мощность. В последнем случае все же лучше воспользоваться наушниками", – отметила эксперт. «Еще один важный момент касается переодевания: для этого нужно воспользоваться специальными кабинками, если они есть. При их отсутствии надо продумать, где еще можно переодеться. Делать это на виду у всех, завернувшись в полотенце, значит ставить окружающих в неловкую ситуацию», — Екатерина Богачева, эксперт по этикету.

Также следует помнить, что купальники предназначены только для пляжа. Отправляясь в кафе за пределами зоны отдыха или гулять на набережную, нужно одеться, отметила Богачева.

"Тем, кто собирается на пляж с детьми, я бы посоветовала тщательно продумать, чем можно будет их занять в свободное от купания время. Когда ребенку скучно, он может мешать окружающим, и задача родителей – этого не допустить", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, не стоит устраивать настоящее застолье: еда должна быть аккуратно упакована и не занимать много пространства. Плюс желательно, чтобы продукты не имели резкого раздражающего запаха, посоветовала Богачева.

Ранее специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая перечислила главные ошибки туристов на отдыхе по системе "все включено". В частности, она не рекомендовала отдыхающим накладывать на тарелки много еды и выносить продукты из зоны питания.