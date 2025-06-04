Как выбрать лучшее место в плацкарте: советы для комфортной поездки

Если планируете путешествие на поезде, особенно в плацкартном вагоне, правильный выбор места – залог спокойной дороги. Вот несколько практичных советов:

Лучше всего выбирать полки в центре вагона – они равномерно удалены от дверей и менее подвержены вибрации, что делает поездку более плавной. Боковые места в центральной части – тоже удачный вариант, особенно если хотите чуть больше личного пространства.

Безопасно ли заряжать телефон в поезде

А вот от мест у туалета лучше отказаться. Современные вагоны уже избавились от стойкого запаха, но остался шум – компрессор, срабатывающий при каждом нажатии на кран, и постоянное движение людей создадут лишний дискомфорт.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.