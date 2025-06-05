В каких странах туристам стоит избегать военного стиля в одежде

Камуфляж стал обычным элементом гардероба: его носят на улицах, покупают в магазинах, демонстрируют в соцсетях. Но во многих странах такая одежда до сих пор строго ассоциируется с военной службой и охраняется законом. Модный риск: где камуфляж превращает туриста в нарушителя - об этом подробнее на сайте Туристас.

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В государствах Карибского бассейна, Африки и Азии — от Барбадоса и Гренады до Уганды, Филиппин и Омана — запрещено носить одежду с камуфляжным принтом, если вы не служите в армии или полиции. Туристу в такой одежде могут выписать штраф, допросить или даже задержать. Власти объясняют запрет тем, что камуфляж может ввести в заблуждение: его надевают преступники, чтобы выдать себя за военных.

Кроме того, форма считается символом государственной власти, а потому должна оставаться в рамках службы. Особенно строго к этому относятся в Гренаде: даже кепка или рюкзак с армейским узором может вызвать вопросы. Перед поездкой важно проверить содержимое багажа — одежду с камуфляжем лучше оставить дома, чтобы избежать ненужных проблем.